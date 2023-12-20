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Hastane hekim kadrosuna katılan Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan, Dâhiliyenin; hipertansiyon, alt ve üst solunum yolu hastalıkları, şeker hastalıkları, tiroid, böbrek ve bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığın teşhisinde ilk başvuru yapılan poliklinik olduğunu söyledi.

Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan, “15 yaş üzeri hastaların iç organlarındaki sıkıntıları teşhis ve tedavi eden bölüm olan iç hastalıkları birimi, hastalıkların erken evrede teşhisinin yanı sıra hastalıklardan nasıl korunmak gerektiğine dair koruyucu bilgilendirmeyi de yapmaktadır” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, kendisinin de İç Hastalıkları hekimi olduğunu hatırlatarak, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yozgat ve çevresine sunulan sağlık hizmetinin kalite ve çeşitliliğini her geçen gün arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Başhekim Kozan, “Dâhiliye genel olarak tıp içerisindeki bütün branşlar için temel olarak kabul edilmektedir. Hasta ve de polikliniklere başvurular yapan hastaların büyük bölümünde rahatsızlık genel olarak iç hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dâhiliye bölümü oldukça geniş bir alandaki bu hastalıklar ile de yakından ilgilenmektedir. Hastanın objektif olacak bir şekilde değerlendirilmesi ve de tedavi edilmesi dâhiliye bölümünün uzmanlığına girmektedir. Bu bölümde de görev yapan uzmanlar, genel olarak cerrahi müdahale dışındaki bütün tedavi yollarına da başvurma yetkisi taşımaktadır” dedi.

Kozan, daha sonra “İç hastalıkları hekimi Uz. Dr. Şeyda Gül Özcan poliklinik hizmeti vermeye başlamıştır. Hekimimize çalışmalarında başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi İç Hastalıkları polikliniğinde tedavi görmek için 182 MHRS sistemi ve ayaktan sıra alınabiliyor.