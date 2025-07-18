Yozgat Şehir Hastanesi’nde Başhekimlik ile İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

5 yıldır hastanede başhekimlik görevini yürüten Uzman Dr. Mustafa Kozan, görevini Op. Dr. Murat Başer’e devretti.

Aynı törende, 11 yıldır İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Sencer Çiçek de görevini Niyazi Yıldırım’a teslim etti.

Yeni Başhekim Op. Dr. Murat Başer, yaptığı konuşmada, kendisinden önce görev yapan yöneticilere teşekkür ederek, "Başhekimimiz Uz. Dr. Mustafa Kozan’a ve İdari ve Mali İşler Müdürümüz Sencer Çiçek’e hastanemize ve şehrimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Bu önemli görevi ülkeme ve Yozgat’a hizmet etmenin onuruyla devralıyorum. Uluslararası standartlarda, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunma vizyonuyla hastanemizi daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Görevi bana layık gören ve güvenen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.