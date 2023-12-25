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Yozgat Şehir Hastanesinde; Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, idari ekibi, kalite ve verimlilik birimi ile ilgili birimlerin katılımıyla hastane poliklinikleri, ameliyathaneler, yoğun bakım servisleri, acil servis, tüm servisler ve hizmet birimlerini kapsayan kapsamlı bir denetim yapılarak öz değerlendirme yapıldı.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan değerlendirme hakkında yaptığı açıklamada; “Yozgat Şehir Hastanesine tedavi almak için gelen hastalarımıza daha verimli sağlık hizmeti verebilmek, personellerimizin çalışma koşullarını yerinde incelemek ve iyileştirmek için denetimlerimizi periyodik olarak yapıyoruz. Bilgi ve teknik kapasite açısından tespit edilen eksikleri ivedi bir şekilde çözüme kavuşturacağız” dedi.

Bir hafta boyunca tüm gün süren denetimlerde personel yeterliliği, hasta ve hasta yakını güvenliği, hasta bakımı, teknik altyapı yeterliliği, doküman yönetim sistemi, personel güvenliği, atık hizmetleri, temizlik, acil durumlarda verilecek kodlar, servis işleyişleri yerinde kontrol edilerek rapor oluşturuldu.