Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Cildiye Uzmanı Uz. Dr. Beliz Bayındır Aydemir tarafından hastalıkla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı.

Toplantıda konuşan Uz. Dr. Aydemir, uyuz hastalığına dair şu bilgileri paylaştı:

“Uyuz hastalığı, Sarcoptes scabiei adlı parazitin neden olduğu bulaşıcı bir deri hastalığıdır. Bu parazit cilt altına tüneller açarak yerleşir ve yoğun kaşıntıya neden olur. Kaşıntı özellikle geceleri artar. Ciltte kızarıklık ve kabarcıklar sıklıkla görülür. Parmak araları, bilekler, dirsekler, göbek çevresi ve genital bölge en çok etkilenen alanlardır.

Hastalık, genellikle uzun süreli deri temasıyla bulaşır. Aynı evde yaşayan bireyler arasında ya da toplu yaşam alanlarında yayılma riski yüksektir. Havlu, çarşaf, kıyafet gibi ortak eşyalar da bulaşmayı kolaylaştırır.

Tedavide topikal (cilt üzerine uygulanan) ilaçlar ve bazı durumlarda ağızdan alınan antiparaziter ilaçlar kullanılır. Tedavi sadece hastaya değil, temaslı kişilere de eş zamanlı uygulanmalıdır. Eşyalar en az 60 derecede 1 saat yıkanmalı; yıkanamayanlar ise kapalı bir poşette 1 hafta süreyle bekletilmelidir. Aksi halde yeniden bulaşma riski yüksektir.

Uyuzdan korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek, kalabalık ortamlarda ve ortak kullanım alanlarında temas riskini en aza indirmek önemlidir. Kaşıntılı döküntülerde vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.”

Toplantının ardından hastane poliklinik girişinde vatandaşlara yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde uyuz hastalığının belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemlerine dair detaylı bilgilere yer verildi.

Hastane yönetimi, hem sağlık çalışanlarının hem de toplumun bilinçlendirilmesine yönelik benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini açıkladı.