Yozgat Şehir Hastanesi’nde bulunan 3 poliklinik 9 Ekim perşembe günü 17:00 - 19:00 saatleri arası hizmet verecek.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor.

9 Ekim Perşembe Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?

Mesai dışı hizmet kapsamında 3 branşta 5 doktor poliklinik hizmeti verilecek:

Göz Polikliniği – Op. Dr. Hande Köycü

Göz Polikliniği – Op. Dr. İbrahim Pamuk

Ortopedi Polikliği – Op. Dr. Bahadır Doğu

Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl

Göz Polikliniği – Op. Dr. Şule Gökçek İçöz (MHRS randevusu gerekli)

Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, 1 doktor harici mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.

Muhabir: Hasan Toygar Avcı