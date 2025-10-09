Yozgat Şehir Hastanesi’nde bulunan 3 poliklinik 9 Ekim perşembe günü 17:00 - 19:00 saatleri arası hizmet verecek.
Yozgat Şehir Hastanesi’nde mesai dışı poliklinik hizmeti devam ediyor.
9 Ekim Perşembe Günü Hangi Poliklinikler Açık Olacak?
Mesai dışı hizmet kapsamında 3 branşta 5 doktor poliklinik hizmeti verilecek:
Göz Polikliniği – Op. Dr. Hande Köycü
Göz Polikliniği – Op. Dr. İbrahim Pamuk
Ortopedi Polikliği – Op. Dr. Bahadır Doğu
Plastik Cerrahi Polikliniği – Op. Dr. M. Furkan Açıl
Göz Polikliniği – Op. Dr. Şule Gökçek İçöz (MHRS randevusu gerekli)
Ayaktan Hasta Kabulü Yapılacak
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, 1 doktor harici mesai dışı polikliniklerde ayaktan hasta kabulü gerçekleştirileceği vurgulandı. Böylece mesai saatleri içinde hastaneye gelemeyen vatandaşların, akşam saatlerinde sağlık hizmeti alabilmeleri hedefleniyor.