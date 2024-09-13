DR. Bayrak, sepsisin sinsi ve hızlı ilerleyen bir hastalık olduğunu belirterek, "Sağlıklı görünen bir insan, kısa bir sürede hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada Dünya Sepsis Günü olarak anılıyor. Her yıl milyonlarca insan bu sinsi ve hızlı ilerleyen duruma yakalanmakta ve ne yazık ki birçok insan bu tehlikenin farkında olmadan hayatını kaybetmektedir.

SEPSİS NEDİR?

Sepsisin, vücudun herhangi bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden duruma verilen isim olduğunu belirten Bayrak, “Bağışıklık sistemimiz vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar. Sepsis, vücudun bu kimyasal maddelere karşı tepkisi dengesiz olduğunda ve birden fazla organ sistemine zarar verebilecek değişiklikler tetiklendiğinde ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

SEPSİS NEDEN OLUR?

Bayrak, “Mikroplar, bakteriler veya virüsler kişinin vücuduna girdiğinde enfeksiyona neden olur. Üriner sistem enfeksiyonları, sindirim sistemi enfeksiyonları, solunum sistemi enfeksiyonları, kan dolaşımına ait enfeksiyonlar, yaralar, yanıklar sepsis sebebi olabilir. Sepsis tıbbi bir acil durumdur” şeklinde konuştu.

SEPSİS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Kan testleriyle ortaya çıkan sepsisten erken tanı ve hızla başlanan tedaviyle kurtulmanın mümkün olduğunu ifade eden Bayrak, “Sepsis yoğun bakım ünitesinde yakın takip getirir. Solunum ve kalp fonksiyonları burada stabilize edilir. Sepsiste antibiyotik tedavisi uygulanır. Çeşitli bakterilere karşı etkili olan geniş spektrumlu antibiyotikler kullanıldığında genellikle olumlu sonuçlar alınmaktadır” dedi.