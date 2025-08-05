Yurt sendikaları yöneticileri Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Başer’i ziyaret etti.

Yurt Eğitim Sendikası ve Yozgat Yurt Ay Derneği Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, Yurt Sağlık Sen Yozgat İl Başkanı Derviş Adıgüzel ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Başhekim Op. Dr. Murat Başer ile İdari ve Mali İşler Müdürü Niyazi Yıldırım’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başhekim Op. Dr. Murat Başer, nazik ziyaretlerinden dolayı Yurt Eğitim Sendikası, Yozgat Yurt Ay Derneği ve Yurt Sağlık Sen yetkililerine teşekkür etti.