Başer, “Başhekimliğin kapısı her zaman vatandaşlara açık olacak” diyerek, hasta taleplerinin her zaman dinleneceğini vurguladı.

Başhekim Başer, Yozgat Şehir Hastanesi’nde hizmet kalitesini artırmak için büyük hedefler koyduklarını ve aralıksız bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

PET CT, robotik cerrahi, bypass operasyonları ve yanık ünitesi gibi ileri düzey sağlık hizmetlerinin Yozgat’a kazandırılması için çalışacaklarını ifade eden Başer, mevcut imkânlarla yapılamayan hizmetlerin ise bakanlık, yönetim ve siyasi destekle sağlanmaya çalışılacağını söyledi.

Başer, yönetim anlayışlarında şeffaflık ve erişilebilirliğin ön planda olduğunu belirterek, “Herkes başhekimliğe gelebilir. Gelen her vatandaşımızla görüşeceğiz. Taleplerin hiçbiri önemsiz değildir” dedi.

Hasta taleplerinin dikkatle değerlendirilerek mümkün olanların hayata geçirileceğini ifade eden Başer, “Şehir hastanesi açılması Yozgat için büyük bir adımdı. Bunu sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Önemli olan bu hizmeti aktif şekilde çalıştırmak ve eksik olan branşları tamamlamak. Tayinden veya Sağlık Bakanlığı kadrosundan kaynaklanan eksiklikleri gidermeyi, hizmeti maksimuma çıkarmayı hedefliyoruz. Hastaların talepleri her zaman dinlenecek. Yapılabilecek olanlar yapılacak, yapılamayanlar da güzel bir dille anlatılacak. Taleplerin hiçbiri önemsiz değildir” şeklinde konuştu.

Hastanedeki hizmetin aksamaması için mevcut yönetim kadrosunun görevine devam ettiğini belirten Başer, Başhekim Yardımcıları Ayhan Bey ve Mete Bey ile müdür yardımcılarının da hizmetin kesintisiz sürmesi için sorumluluk aldığını söyledi.

Başer, “Önemli olan, görev süremiz boyunca en iyi hizmeti verebilmek” ifadelerini kullanarak, vatandaşlardan da eksiklerin giderilmesi konusunda yapıcı geri bildirim beklediklerini dile getirdi.

Düzenlenen programa Başhekim Operatör Dr. Murat Başer, Başhekim Yardımcıları Ecz. Furkan Erciyas, Dr. İsmail Şimşek, Op. Dr. Mehmet Ekici, İdari ve Mali İşler Müdürü Niyazi Yıldırım, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Gözel ve basın mensupları katılım sağladı.