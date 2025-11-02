Türkiye genelindeki şehir hastanelerine İŞKUR aracılığıyla personel ve işçi alımı yapılacak. Kasım 2025 itibarıyla yayımlanan ilanlarda güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve hastane hizmetlisi kadrolarında istihdam edilecek personeller alınacak.

Mülakatsız ve KPSS’siz Alım Yapılacak

İŞKUR üzerinden peş peşe yayımlanan duyurulara göre şehir hastanelerinde farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere çok sayıda personel alınacak. Başvurular yalnızca internet üzerinden yapılacak.

Alımlar, şehir hastanelerini işleten yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda işe alınacak personeller kamu işçisi statüsünde değil, firma bünyesinde görev yapacak.

KPSS şartı aranmayacak olan alımlarda, adaylar iş görüşmesi yöntemiyle değerlendirilecek. Başvuru yapan ve şartları sağlayan adaylar mülakata çağrılacak, uygun bulunan kişiler işe başlatılacak.

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

Vardiyalı sistemde çalışabilecek durumda olmak,

Yoğun tempoya uyum sağlayabilmek,

Sabırlı ve hasta ilişkilerinde başarılı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak ve kadronun özel mezuniyet şartını karşılamak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

“İş Arayan” bölümünden sisteme giriş yapın.

Ana sayfada yer alan “İş İlanları” sekmesini seçin.

Açılan sayfada başvuru yapılmak istenen şehri seçin.

Arama kutusuna “Şehir Hastane” yazılıp “Ara” butonuna tıklayın.

Bu işlemlerin ardından, şehir hastaneleri bünyesinde yayımlanan personel ve işçi alım ilanları listelenecek. Adaylar, uygun gördükleri ilana tıklayarak başvurularını çevrim içi olarak tamamlayabilirsiniz.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...