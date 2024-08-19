2024 yılında şehir hastanelerinde gerçekleştirilecek 531 kişilik personel alımı, KPSS puanı şartı aranmaksızın yapılacak. Başvuru sürecinin ve gereksinimlerin detayları ise aşağıda yer almakta:

KPSS ŞARTI ARANMAYAN PERSONEL ALIMI

Şehir hastanelerinde yapılacak olan personel alımında KPSS puanı gerekmeyecek. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra mülakat aşamasına geçecek. Mülakatlarda başarılı olanlar, çeşitli pozisyonlarda göreve başlayacak. İstihdam edilecek pozisyonlar arasında temizlik görevlisi, güvenlik personeli, hemşire ve diğer sağlık personeli yer alacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular, çevrimiçi platformlar üzerinden alınacak. Adaylar, e-Devlet üzerindeki İŞKUR portalı (esube.iskur.gov.tr) veya kariyer.net gibi siteler aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Ayrıca, şehir hastanelerinin kendi web sitelerinde de başvuru formları yer alacak. Başvuru öncesinde, ilan edilen pozisyonların gereksinimlerini dikkatlice incelemek önemlidir.

EĞİTİM VE DENEYİM GEREKSİNİMLERİ

Adayların eğitim ve deneyim şartları başvurdukları pozisyona göre değişiklik gösterecek. Sağlıkla ilgili pozisyonlar için ilgili bölüm mezuniyeti istenirken, diğer işçi pozisyonları için en az ilkokul mezuniyeti yeterli olacaktır. Bazı pozisyonlar özel sertifikalar veya lisanslar gerektirebilir. Sağlık alanındaki pozisyonlarda ise yoğun bakım ve acil servis gibi kritik alanlarda deneyim aranacaktır. Diğer pozisyonlar için genel deneyim yeterli sayılacaktır.

SAĞLIK RAPORU VE ADLİ SİCİL KAYDI

Başvuruda bulunan adaylardan, sağlık durumlarını belirten resmi bir sağlık raporu istenecektir. Bu rapor, adayların genel sağlık durumunu ve iş koşullarına uygunluklarını ortaya koyacaktır. Ayrıca, adli sicil kaydının temiz olması da başvuru şartları arasında yer almakta olup, bu durum güvenlik ve hasta mahremiyeti açısından önemlidir.

MÜLAKAT SÜRECİ VE GÖREVE BAŞLAMA

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, mesleki bilgi ve deneyimlerinin değerlendirileceği mülakat aşamasına çağrılacaktır. Bazı pozisyonlar için pratik testler veya görev simülasyonları yapılabilir. Mülakatları başarıyla geçen adaylar, şehir hastanelerinde göreve başlamak üzere iş teklifi alacaklardır. Başvuru sonuçları ve işe alım sürecine dair tüm ayrıntılar, hastaneler tarafından resmi olarak duyurulacaktır. İşe alım sürecinin son aşamasında gerekli belgeler ve sözleşme detayları adaylarla paylaşılacaktır.