Yozgat’ta çilingirlik yapan esnaf, yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir dışına giden vatandaşların kapı kilitleri konusunda dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da yaz aylarının gelmesiyle birlikte şehir dışına çıkma oranında artış yaşanıyor. Evden uzak kalınan bu süre zarfı içinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin başında evin güvende olması geliyor.



Hırsızlık olaylarına karşı kapı kilidinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan çilingir esnafı, “Şehir dışına tatile giden vatandaşların mevcut kapılarının kilit sistemini güçlendirmesi gerekiyor. Kapıyı alt üst olacak şekilde mutlaka kilitlemeleri lazım.

Bunu yaparken de balkon kapılarını da unutmamalılar. Alt katlarda oturan vatandaşlarımızın ise demir sürgü sistemi yaptırmalarını öneriyorum. Kapı güçlendirme sistemi olarak kancalı ve güvenlikli sistem kilitlerimiz mevcut, bunları kullanmaları gerektiğini söyleyebilirim. Daha güvenilir bir çözüm olarak da çelik kapının üstüne tekrar uygulanacak kapı aparatlarımız mevcut” dedi.