Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un Afrika’da su kuyusu açma vasiyetini 15 Temmuz Derneği yerine getirecek. Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Bu Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Şehidimiz adına Afrika’da açacağımız su kuyusunu detaylarını yakında paylaşacağız” ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un Afrika’da su kuyusu açma vasiyetini 15 Temmuz Derneği yerine getirecek. Operasyon öncesi arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedilen konuşmasında, Horoz’un "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri tüm ülkeyi duygulandırmıştı.

Görüntünün ortaya çıkmasıyla birlikte vasiyetini 15 Temmuz Derneği üstlendi. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Bu Vatan için gözünü kırpmadan canını veren Şehidimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Şehidimiz adına Afrika’da açacağımız su kuyusunu detaylarını yakında paylaşacağız. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.