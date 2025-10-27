2025 yılında Türkiye gündeminde ses getiren istihbarat soruşturması, özellikle dijital iletişim ağları ve kampanya stratejileri üzerinden yürütülen operasyonlarla dikkat çekiyor.

Seher Erçili Alaçam Neden Gündeme Geldi

4 Temmuz 2025'te casusluk suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’ün emniyet sorgusu ve dijital materyallerine dayalı soruşturmada adının geçmesiyle merak edilen isimler arasında yer aldı.

Seher Erçili Alaçam'ın siyasi ve dijital iletişim süreçleriyle dolaylı bağlantılı bir çevrede bulunduğunu, özellikle bazı stratejik planlama faaliyetlerinde adının geçtiğini göstermektedir.

Hüseyin Gün, ifadesinin büyük bir bölümünde Alaçam’dan “manevi annem” olarak bahsetmiştir. Gün, Alaçam’ı saygı duyduğu ve kendisine yadigar olarak gördüğü bir kişi olarak tanımlamıştır.

Seher Erçili Alaçam Kimdir?

Seher Erçili Alaçam'ın doğum yeri veya memleketine dair hiçbir güvenilir bilgiye ulaşılamamıştır.