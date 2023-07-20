Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 11 Ağustos 2023 tarihinde Ankara-Yozgat-Sivas YHT’de sefer sayılarını artırdı.

Ankara-Yozgat-Sivas YHT’de 11 Ağustos itibarıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Yozgat-Sivas YHT’de yeni seferler ile Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri 966 kişilik kapasite artışının sağlanacağı aktarıldı.

TCDD’den yapılan açıklamada, “Ankara-Sivas hızlı treni ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edecek! Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için Ankara-Sivas YHT hattında 11 Ağustos itibarıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacak. Yeni sefere konulan tren Ankara’dan 11.10’da, Sivas’tan 14.50’de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas arası işletilen hızlı trenlerde yeni seferler ile Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023 tarihinde hizmete verilen Ankara-Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti” şeklinde ifadeler kullanıldı. Melike Aslı Arslan