Beyoğlu Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimi öncesi siyasi hareketlilik dikkat çekti. CHP grubu, aday olarak Belediye Meclis Üyesi Av. Sefer Karaahmetoğlu’nu gösterdi.

CHP Mecliste kararını verdi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, tutuklanan Belediye Başkanı İnan Güney’in yerine geçici olarak görev yapacak başkanvekili için seçim yapılacak. CHP grubu, meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından, başkanvekilliği için oy birliğiyle Avukat Sefer Karaahmetoğlu’nu aday olarak belirledi.

Sefer Karaahmetoğlu Kimdir?

Avukat Sefer Karaahmetoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden meclise giren Karaahmetoğlu, parti içinde aktif bir sorumluluk üstleniyor. Hukuk alanındaki mesleki geçmişiyle tanınan Karaahmetoğlu, aynı zamanda yerel siyasette uzun süredir etkin rol oynuyor.

Meclis Seçim İçin Toplanıyor

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Belediye Başkanı İnan Güney’in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Bu kararın ardından Beyoğlu Belediye Meclisi, yeni başkanvekili için olağanüstü toplantı kararı aldı. Meclis, 22 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te bir araya gelecek ve oylama sonucunda yeni vekili belirleyecek.

Gözler Beyoğlu’ndaki Seçimde

Sefer Karaahmetoğlu, hem hukukçu kimliğiyle hem de siyasal duruşuyla dikkat çeken bir isim. CHP grubu, onu aday göstererek yerel yönetimde tecrübe ve güveni ön plana çıkarmayı hedefliyor. Seçim sonucunu meclis üyelerinin oyları belirleyecek. Karaahmetoğlu’nun seçilmesi durumunda, Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık görevini vekâleten üstlenecek.

Siyasi Gündem Yoğun

15 Ağustos’ta düzenlenen operasyon sonrası Belediye Başkanı İnan Güney dâhil olmak üzere 44 kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte 17 kişi tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü uygulanmıştı. İçişleri Bakanlığı, bu gelişmelerin ardından Güney’in görevden geçici olarak alındığını duyurmuştu.