Yozgat’ın Şefaatli ilçesi, tarihi kökenleri ve soyu ile dikkat çeken bir yerleşim bölgesidir. Tarih meraklıları için ilçenin kökeni ve gelişimi önemli bir araştırma konusudur. Peki, Şefaatli hangi soydan geliyor ve tarihi kökeni nedir? İşte detaylar...

Şefaatli, Delice Irmağı'na bakan küçük bir vadide, tren istasyonu olarak kurulmuş ve zamanla gelişerek bugünkü konumuna ulaşmıştır. Bozok Sancağı'na bağlı Kızılkoca ilçesinin bir köyü olarak bilinen Şefaatli’nin gelişimi 1927-1928 yıllarında hız kazanmıştır. Kızılkoca, bu dönemde bucak merkezi haline getirilmiştir.

1945 yılına kadar bu statüsünü koruyan Kızılkoca, Yerköy ilçesinin kuruluşuyla birlikte bu ilçeye bağlanmıştır. Şefaatli’ye Kızılkoca bucak merkezinin taşınması 1933 yılında gerçekleşti. Bu olay, Ankara-Kayseri demiryolunun 1933 yılında bu bölgeden geçmesiyle oldu. 1954 yılında ise 6321 sayılı kanunla Şefaatli ilçe statüsüne kavuşmuş ve Yerköy’den ayrılmıştır. O tarihten bu yana, Şefaatli sürekli gelişen bir ilçe olarak varlığını sürdürmektedir.

ŞEFAATLİ ADININ KÖKENİ: EFSANELERLE ANLATILAN TARİH

Şefaatli’nin adının kökeniyle ilgili iki önemli rivayet bulunmaktadır. Selçuklu Türklerinin Anadolu’yu Türkleştirdiği zamanı içeren ilk rivayete göre, bu dönemde beyaz atlı bir Türk akıncısı şafak vakti Şefaatli’ye bakan tepelerde görülmüş. Bu akıncının yöre halkını koruduğuna inanılırmış. Eşkıyalar, şafak atlı akıncıyı gördüklerinde bölgeden uzaklaşırlarmış. Şafak vakti akıncının görüldüğü yer anlamına gelen “Şefaatli” adı, bu olaydan sonra ilçeye verilmiş.

Diğer bir rivayete göre ise, bölgede Hz. Muhammed’in şefaatini kazandığına inanılan bir büyüğün yaşadığı söylenmektedir. “Şefaat edilenlerin yaşadığı yer” anlamını taşıyan Şefaatli adı, bu nedenle ilçeye verilmiştir.