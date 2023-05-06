İlçe vatandaşı için canla başla çalışmaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Müjdat Karaca, yol çalışmalarının fotoğrafını paylaşarak bilgilendirmede bulundu.

Çalışmaları yakından takip ettiğini de belirten Başkan Karaca, yollarda onarım yapıldığını aktardı.

Emeği geçenlere teşekkür de eden Başkan Karaca, ilçenin birçok noktasında çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

“EN İYİ HİZMETİ SUNMAK GÖREVİMİZ”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Karaca, “Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizin birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz. Vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak bizim görevimiz. Şefaatli için ve vatandaşımız için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“HASSASİYETLE ÇALIŞMAYA DEVAM”

Karaca, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “İhtiyaç duyulan tüm mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Belediyesi ekiplerimizin çalışmalarıyla, belirlenen program dâhilinde mahallelerin yol sorunlarını çözüyoruz. Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerine kolaylıklar diliyorum. Hem kırsal mahallelerimiz hem de ilçe merkezimizde yol yapım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.” Melike Aslı Arslan