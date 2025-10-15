Şefaatli’de Jandarma ekipleri tarafından traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı ekim sezonu öncesinde traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ekipler, ilçe genelinde yapılan kontrollerde traktör sürücülerini trafik güvenliği, ROPS (Rollover Protection System) yani devrilme koruma sistemi kullanımı, reflektör ve sarı flaşör lamba takılması, gece-gündüz görünürlük ve genel trafik kurallarına uyulması konularında bilgilendirdi.

Sürücülere ayrıca, traktör kazalarında yaralanmaları önlemeye yönelik alınabilecek tedbirleri anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yetkililer, tarım sezonunun başlamasıyla birlikte traktör kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız süreceğini belirtti.