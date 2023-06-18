Haziran ayı mutad ve tahlil toplantısı Şefaatli İlçe Müftüsü Sayın Oğuzhan Avcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantının devamında Diyanet İşleri Başkanlığının “Oku-Yorum” projesi kapsamında “Kalb-i Selim” başlıklı mayıs ayı Diyanet Dergisinin tahlil ve değerlendirmesi gerçekleştirildi.
Şefaatli İlçe Müftüsü Sayın Oğuzhan Avcı, katılım sağlayan din görevlilerine teşekkür etti.
Program sonunda Müftü Avcı, deprem bölgesinde gönüllü olarak faaliyet gösteren hocalara başarı belgesi takdiminde bulundu. Alpaslan Demir