Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, trafikte yaya olarak dikkat edilmesi gereken kurallar, okul servis araçlarının güvenli kullanımı, emniyet kemeri takmanın önemi ve okul geçitlerinde güvenli geçiş davranışları konularında bilgiler aktarıldı.

Jandarma ekipleri, minik öğrencilere görsel materyaller eşliğinde örnekli anlatımlar yaparak trafik kurallarına uymanın hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcıları açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür eğitimlerin çocuklara erken yaşta trafik bilinci kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.