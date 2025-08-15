Şefaatli’ye bağlı Caferli köyünde, köy muhtarlığı ve vatandaşların desteğiyle yürütülen mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Caferli Köyü Muhtarı Mesut Şimşek, köy halkından Şükrü Muhterem, Mustafa Şimşek, Mihrap Çözel ve Samet Şimşek’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda mezarlık alanında çevre düzenlemesi, ağaç sulama, bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Şimşek, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan köy halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.