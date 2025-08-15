Hurda teşviki geliyor: Program başlıyor
Şefaatli’ye bağlı Caferli köyünde, köy muhtarlığı ve vatandaşların desteğiyle yürütülen mezarlık bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı.

Mezarlıklara Bakım Yapıldı3

Caferli Köyü Muhtarı Mesut Şimşek, köy halkından Şükrü Muhterem, Mustafa Şimşek, Mihrap Çözel ve Samet Şimşek’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda mezarlık alanında çevre düzenlemesi, ağaç sulama, bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin yapıldığını belirtti.

Şimşek, yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan köy halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Muhabir: Emre Akses