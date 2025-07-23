Etkinlik programı, coşkulu anlara sahne olan konserle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserin ardından açık havada Gezici Sinema Gösterimi gerçekleştirildi.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ilçede düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Bozkurt, katılım gösteren tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Kültür ve sanat dolu bu tür etkinliklerin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.