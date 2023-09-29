Vali Özkan'ın ilk durağı Şefaatli Kaymakamlığı oldu. Kaymakam Yusuf Ilıca'dan ilçede yürütülen önemli projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Vali Özkan, ilçenin gelişimi ve iyileştirilmesi için yapılan çalışmaları yakından inceledi.

Ardından, Belediye Başkanı Müjdat Karaca'yı ziyaret eden Vali Özkan, belediyenin yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

ESNAF VE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Özkan, Cuma namazını Şefaatli Yeşilyurt Camii'nde kıldıktan sonra, ilçede bulunan esnafları ziyaret etti. Esnaf ziyaretleri sırasında, işlerin bereketli olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulunan Vali Özkan, aynı zamanda vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve onların taleplerini dinledi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Özkan'ın programında yer alan önemli bir ziyaret de, Şırnak'ta 2016 yılında şehit olan Özel Harekat Polisi Osman Belkaya'nın ailesine yapılan ziyaretti.

Şehit ailesine başsağlığı dileklerini ileten Özkan, aynı zamanda şehit polis memurun için Allah’tan rahmet diledi. (Haber Merkezi)