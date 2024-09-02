Şefaatli Kaymakamlığı tarafından ‘Tel Kırma ve Dikiş-Nakış Kursu’ açılacak.

Şefaatli Kaymakamlığı ve Şefaatli Aile Destek Merkezi ortaklaşa açılacak kursa vatandaşlar davet edildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Şefaatli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi tarafından ‘Tel Kırma ve Dikiş-Nakış Kursu’ açılacaktır. Ön kayıt oluşturmak isteyen vatandaşların bilgi ve kayıt işlemleri için Aile Destek Merkezine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.