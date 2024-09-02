Şefaatli Kaymakamlığı tarafından ‘Tel Kırma ve Dikiş-Nakış Kursu’ açılacak.

Tel Kırma Ve Dikiş Nakış Kurusu Açılacak1

Şefaatli Kaymakamlığı ve Şefaatli Aile Destek Merkezi ortaklaşa açılacak kursa vatandaşlar davet edildi.

Tel Kırma Ve Dikiş Nakış Kurusu Açılacak2

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Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “Şefaatli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi tarafından ‘Tel Kırma ve Dikiş-Nakış Kursu’ açılacaktır. Ön kayıt oluşturmak isteyen vatandaşların bilgi ve kayıt işlemleri için Aile Destek Merkezine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir