Şefaatli’de, Yaylapınar Mahallesi’nde yürütülmesi planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahiplerinin başvuruları alınmaya başlandı.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı öncülüğünde yürütüleceğini belirtti.

Başkan Bozkurt, hak sahiplerinin katılım istek durumlarının belirlenmesi amacıyla taleplerin toplanacağını ifade ederek, “İlçemiz Yaylapınar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için hak sahiplerinin, taleplerini iletmek üzere Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri önemle rica olunur” dedi.