Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilçedeki üç ana yolda sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Ilçedeki Üç Ana Yolda Sürdürülen Altyapı Yenileme Çalışmalarının Hızla Devam Ettiğini Açıkladı (1)

Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarını bir an önce tamamlayarak asfaltlama sürecine geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Ilçedeki Üç Ana Yolda Sürdürülen Altyapı Yenileme Çalışmalarının Hızla Devam Ettiğini Açıkladı (5)

Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
Akdağmadeni'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
İçeriği Görüntüle

Bozkurt, “Üç anayolumuzda altyapı yenileme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamak ve en kısa sürede asfaltlama çalışmalarına geçmek amacıyla ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, Ilçedeki Üç Ana Yolda Sürdürülen Altyapı Yenileme Çalışmalarının Hızla Devam Ettiğini Açıkladı (3)

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Bozkurt, “İlçemizin altyapı ve ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir