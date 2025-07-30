Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, ilçedeki üç ana yolda sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı.

Başkan Bozkurt, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarını bir an önce tamamlayarak asfaltlama sürecine geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bozkurt, “Üç anayolumuzda altyapı yenileme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlamak ve en kısa sürede asfaltlama çalışmalarına geçmek amacıyla ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçladıklarının altını çizen Bozkurt, “İlçemizin altyapı ve ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.