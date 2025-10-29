Şefaatli ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ilçelerde sürücü ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sürücüler ve yolcular yolculuk esnasında emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması ile yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması konularında bilgilendirildi.

Jandarma yetkilileri, uygulamaların trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.