Ünal, yaptığı açıklamada, 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen çalışmaların bölge ulaşımına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"Bölgemizin Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek İstiyoruz"

Bölgede daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Ünal, “Bu hizmetlerin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Ünal, çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanmasının hedeflendiğini, yolun hem taşıt trafiğini hem de bölgedeki ekonomik hareketliliği artıracağını kaydetti.

Zemin hazırlığı ve altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serim sürecine geçileceğini dile getiren Ünal, proje ile özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan aksaklıkların en aza indirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Bağlantı Yolu Yenileniyor

Ünal, ayrıca Merkez ilçeye bağlı Büyük Mahal, Kışla ve Dağyenicesi köyleri arasında yapılacak asfalt sathi kaplama yol yapımı için zemin ve altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

