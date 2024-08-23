Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı itibarıyla Yozgat ili ve ilçelerinin nüfus verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Şefaatli ilçesinin 2023 yılı nüfusu 14 bin 594 olarak belirlendi.

TÜİK'in raporuna göre, Şefaatli ilçesinin nüfusu son dört yılda şu şekilde seyretmişti:

2019 yılında 14 bin 824

2020 yılında 14 bin 749

2021 yılında 14 bin 351

2022 yılında 14 bin 129

Bu veriler ışığında, 2023 yılında ilçenin nüfusu önceki yıllardaki düşüş trendinin ardından artış gösterdi. Şefaatli'nin nüfusu 2023 yılında 14 bin 594 olarak kaydedildi. Bu artış, yerel yönetim ve toplumun dikkatle izlediği bir gelişme olarak öne çıkıyor.