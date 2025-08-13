Şefaatli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu’nun 2024/9 SATIŞ sayılı dosyasına göre, borç nedeniyle üç taşınmazın satışı yapılacak. Satışa konu araziler Şefaatli ilçesi Kuzayca köyünde yer alıyor.

1 No’lu Taşınmaz

Akyokuş mevkiinde bulunan 47 bin metrekarelik arazi, yüzde 6-8 eğimli ve 20-40 cm toprak derinliğine sahip. İmar durumu bulunmayan taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 4 bin 860 lira olarak belirlendi. İlk artırma 12 Kasım 2025 saat 10.10’da başlayacak, 19 Kasım 2025’te sona erecek.

2 No’lu Taşınmaz

Dehmen mevkiindeki 61 bin 950 metrekarelik arazi, yüzde 2-4 eğimli ve 20-50 cm toprak derinliğinde. İmarı bulunmayan arazinin kıymeti 1 milyon 324 bin 491 lira olarak tespit edildi. Üzerinde “3402 Sayılı Kanunun 22. maddesi 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir” şerhi bulunuyor. İlk artırma 12 Kasım 2025 saat 11.10’da yapılacak.

3 No’lu Taşınmaz

Kamışağılı mevkiinde yer alan 66 bin 800 metrekarelik arazi, yüzde 2-4 eğimli ve 20-50 cm toprak derinliğinde. İmarı olmayan taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 428 bin 184 lira. Tapuda aynı şerh bilgisi yer alıyor. İlk artırma 12 Kasım 2025 saat 12.10’da gerçekleştirilecek.

İkinci Artırmalar Aralık’ta

Her üç taşınmaz için de ikinci artırma tarihleri 10-17 Aralık 2025 arasında olacak. Satış ve artırma şartlarına, ayrıntılı görsellere ve taşınmaz bilgilerine esatis.uyap.gov.tr adresinden “2024/9 SATIŞ” dosya numarası ile ulaşılabilecek.