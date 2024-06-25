Hizmet İş Sendikası ile Şefaatli Belediye Başkanlığı arasında kadrolu işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu Iş Sözleşmesi Imzalandı1

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Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Üyelerin yüzünü güldüren Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt'a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen işyeri sendika temsilcisi Zafer Akdoğan'a teşekkür ederim” dedi.

Toplu Iş Sözleşmesi Imzalandı

Başkan Zararsız, “imzalanan toplu iş sözleşmesi Hizmet İş Sendikasına, Şefaatli Belediyesine ve sendika üyelerine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi