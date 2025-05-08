Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Akdağmadeni ilçesinde yapılması planlanan gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili talepler iletilirken, ilçede gençlerin sportif faaliyetlere katılımını artıracak projeler gündeme getirildi.

Başkan Yalçın, Akdağmadeni’nde gençlik ve spor alanında ihtiyaç duyulan yatırımlara ilişkin taleplerini Bakan Bak’a ileterek, bu projelerin ilçeye kazandırılması konusunda destek istedi.

Başkan Yalçın, “Yozgat’a yapılan her hizmette katkısı ve emeği olan yol başçımız Sayın İbrahim Ethem Sedef ile birlikte, ilçemizin gençlik ve spor alanındaki eksiklerini Sayın Bakanımıza ilettik. Kendilerine ilçemize gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yalçın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Bakan Bak’ın ilçede gençlere yönelik yatırımlar konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiğini belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.