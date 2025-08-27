Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ile Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş, Yozgat Bozokspor’a önemli bir destek verdi. İki isim, 50’şer adet olmak üzere toplamda 100 taraftar kombinesi satın alarak kulübe maddi katkı sağladı.

Alınan kombine biletlerin özellikle gençlere dağıtılmasını isteyen Sedef ve Kızıltaş, bu adımla hem Yozgat Bozokspor’a olan ilgiyi artırmayı hem de gençlerin memleket takımına bağlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Kombinelerin gençlere hediye edilmesiyle, tribünlerde daha coşkulu bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor.

Yozgat Bozokspor yönetimi, şehrin önde gelen isimlerinden gelen bu desteğin kulüp için büyük moral olduğunu belirterek, tüm Yozgatlıları takıma sahip çıkmaya davet etti.

İş insanı Hanifi Kızıltaş ise gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaparak, “Kombinelerin liseli kardeşlerimize dağıtılması, onların Bozokspor sevgisini pekiştirecek. Memleketimizin takımını hep birlikte desteklemeliyiz” dedi.