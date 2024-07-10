Seddar Yavuz, 2024/207 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Malatya Valiliği'ne atandı. Daha önce Kocaeli Valisi olarak görev yapan Yavuz, bu karar sonrası Malatya Valisi olarak atandı.

Seddar Yavuz, kamu yönetimi alanında uzun yıllar boyunca çeşitli görevlerde bulunmuş deneyimli bir bürokrattır. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeni Malatya Valisi olarak atandı.

SEDDAR YAVUZ KİMDİR?

1967 yılında Eskişehir'de doğan Seddar Yavuz, ilk öğrenimini Gümüşkonak'ta, orta öğrenimini Eskişehir'de, lise eğitimini ise Balıkesir'de parasız yatılı olarak tamamlamıştır.

1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne giren Yavuz, 1988 yılında mezun olduktan sonra Adıyaman'da kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başlamıştır. Evli ve dört çocuk babası olan Yavuz, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Seddar Yavuz, Harmancık, Aslanapa ve Güdül Kaymakam vekilliklerinin ardından 1993 yılında Kaymakamlık yeterlilik sınavını üstün başarı ile geçerek Çankırı Korgun Kaymakamlığı'na atanmıştır.

Sonrasında Diyarbakır Eğil, Balıkesir Dursunbey, Konya Kadınhanı ve Şanlıurfa Siverek Kaymakamlıkları görevlerini yürütmüştür. 2007 yılında Antalya Kemer Kaymakamlığı'na atanan Yavuz, 2008 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" ödülüne layık görülmüştür.

VALİLİK GÖREVLERİ:

Uşak Valiliği (2014): Bakanlar Kurulu'nun 16.02.2014 tarihli kararnamesi ile atandı.

Muş Valiliği (2015): 03.08.2015 tarihli kararnamesi ile görevlendirildi.

Ordu Valiliği (2017): 13.06.2017 tarihli kararnamesi ile atandı.

Kocaeli Valiliği (2020): 09.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandı ve 18.06.2020 tarihinde göreve başladı.

Malatya Valiliği (2024): 10.07.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandı.