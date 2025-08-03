Sedat Peker davasında gizli tanık olarak adı geçen İsmail Kocalar, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir kulübede ölü bulundu. Kocalar’ın geçmişi, tanıklık süreci ve ölümüne dair iddialar kamuoyunda birçok soruyu gündeme getirdi.

SEDAT PEKER DAVASINDA GİZLİ TANIK İSMAİL KOCALAR KİMDİR?

İsmail Kocalar, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda yakından takip edilen Sedat Peker davasında gizli tanık olarak yer almış bir isimdi. Ancak daha sonra yayımladığı bir video ile bu ifadesinin baskı altında alındığını ve Peker’i tanımadığını öne sürmüştü.

1983 doğumlu olan Kocalar, 42 yaşındaydı. Son dönemde Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı bir göl kenarındaki kulübede, izole bir yaşam sürüyordu. Resmî kayıtlarda nereli olduğuna dair net bir bilgi yer almasa da, bir süredir Antalya’da ikamet ettiği biliniyordu.

İSMAİL KOCALAR ÖLÜ BULUNDU

28 Temmuz 2025 tarihinde Manavgat’taki kulübesinde hareketsiz halde bulunan Kocalar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde vücudunda darp, kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Bu durum, ölümün dış müdahale olmaksızın gerçekleştiği ihtimalini güçlendirdi.

Ölümün kesin nedeni henüz açıklanmadı. Ancak, Kocalar’ın geçmişte siroz başta olmak üzere bazı kronik sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle doğal nedenlerle yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Nihai sonuç, yapılacak otopsi ve toksikoloji analizlerinin ardından netlik kazanacak.

İsmail Kocalar Kaç Yaşında Ve Nereli?

1983 doğumlu olan İsmail Kocalar, 42 yaşındaydı. Son zamanlarını Antalya'nın Manavgat ilçesinde, göl kenarındaki bir kulübede yalnız yaşayarak geçirmekteydi. Kendisi aslen nereden olduğu konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte Antalya'da ikamet etmekte olduğu bilinmektedir.

Sedat Peker Davasında Neden Önemliydi?

Kocalar, Sedat Peker'in yargılandığı dosyada gizli tanık olarak yer almıştır. Ancak daha sonra yayınladığı bir videoda ifadelerinin zorla alındığını ve Peker'i tanımadığını belirtmiştir.