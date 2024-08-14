Sedat Eser, 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhididir.

Diyarbakır’da meydana gelen ve 89 kişinin ölümüne yol açan Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser tutuklandı. Eser’in ifadesi, projede zeminde su çıktığı ve sıvılaşma olduğu gibi durumlar hakkında kendisine bilgi verilmediğini ortaya koydu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardaki kusurların tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da gözaltına alındı. Hakkında "olası kastla birden fazla kişiyi öldürmek ve yaralamak" suçlarından yakalama kararı bulunan Eser’in emniyetteki işlemleri tamamlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TRT Haber’in ulaştığı ifadelere göre Eser, proje sürecinde Diyarbakır’ın böyle bir yapıya ihtiyaç duyduğunu ve inşaatın bölgeye katkı sağlayacağını belirtti. Özçiftçiler İnşaat Limited Şirketi ile anlaşarak şirkete yüzde 50 hisseli ortak olduğunu ifade eden Eser, zemin etüdü raporunun 1999 öncesi zorunlu olmadığını söyledi. Ayrıca, zeminde su ve sıvılaşma gibi durumların kendisine bildirilmediğini kaydetti.

Projede iş yerlerinin pasaj şeklinde tasarlandığını, ancak AVM şeklinde olması amacıyla küçük dükkanların birleştirilerek bazılarının 1000 metrekare olarak çizilmesini talep ettiğini belirtti. Şantiye şefi bulundurulma zorunluluğunun o dönemde bulunmadığını da ekledi.

Eser, dış cephe değişiklikleriyle ilgili ruhsat ve mimari vize işlemlerinin durumu hakkında net bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Kat betonunun dökülmesi sırasında yaşanan küçük çaplı bir kazadan da bahsetti.