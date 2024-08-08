Seda Üren, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Genç yaşta müziğe olan ilgisi sayesinde, henüz 16 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü'ne kabul edildi.

Bu dönemde Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının vokalistliğini yaparak adını duyurmaya başladı.

Seda Üren, 1999 yılının Eylül ayında çıkardığı ilk albümü "İlk Hediyem" ile müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı ve sektörün en genç assolisti unvanını kazandı. 2003-2004 sezonunda ATV ekranlarında hafta sonları yayınlanan "Hoş Seda" adlı müzik-eğlence programının hem sunuculuğunu hem de yapımcılığını üstlendi.

2005 yılında "Aranma" isimli maxi single'ı ile müzik marketlerde yerini alan Seda Üren, aynı zamanda "Erkekler de Ağlar" adlı şarkısında Alişan'a vokaliyle eşlik etti. 2013 yılında iş insanı Ercüment Nefesoğlu ile hayatını birleştirdi.