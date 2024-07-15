Seda Selek’in hayatı araştırılmaya başladı. Peki Seda Selek kimdir?

SEDA SELEK KİMDİR?

Seda Selek, 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve İstanbul'da büyüdü. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünde tamamladı. Sunuculuk tutkusuyla yola çıkan Selek, Kuşdili Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 6 aylık bir süre boyunca spikerlik ve diksiyon eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri olan Seda Selek, Halk TV'nin "Gündem Özel" programının başarılı sunucusu olarak bilinir.

SEDA SELEK KARİYERİ

Seda Selek, 2000 yılında Number One TV'de sunuculuk yaparak televizyon kariyerine başladı. Ardından TV8, TGRT gibi kanallarda deneyim kazandı. İlk haber spikerliği deneyimini TGRT ekranlarında yaşadı ve Kanal 24'te "Kadınlar Meclisi" programında moderatörlük yaptı.

Kariyeri boyunca birçok ünlü ismi televizyon programlarında ağırlayan Selek, çeşitli konferans ve organizasyonlarda sunuculuk yaptı. Haber Global'de çalıştığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Uzun bir süredir Halk TV'de "Gündem Özel" programının sunuculuğunu başarıyla sürdürüyor.

Seda Selek, 2008 yılında spiker Tunç Arslanalp ile evlendi ve bu evlilikten Duru adında bir kızları dünyaya geldi. Halen Tunç Arslanalp ile evli olan Selek'in boşandığına dair sorular sıkça merak edilse de, çift evliliklerini sürdürmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Seda Selek, Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra, Kuşdili Eğitim Merkezi'nde spikerlik ve diksiyon eğitimi aldı. 2000 yılında televizyon dünyasına adım atan Selek, Number One TV'de sunuculuk yaparak ilk deneyimini kazandı. TV8, TGRT gibi farklı kanallarda çalışarak kariyerini geliştirdi ve izleyicilerin sevgisini kazandı.

Seda Selek, televizyon dünyasının dikkat çeken isimlerini ağırladığı programlar ve çeşitli organizasyonlarda sergilediği başarılı sunuculuk performansıyla tanınır. Özellikle haber spikerliği ve moderatörlük alanlarında gösterdiği başarıyla saygın bir konuma gelmiştir.