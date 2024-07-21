Zeytin Ağacı dizisi, ikinci sezonuyla 11 Temmuz 2024'te Netflix'te yayınlandı. OGM Pictures imzalı dizinin ilk sezonu 28 Temmuz 2022'de başlamıştı ve büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Dizi, Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün yönetmenliğinde, Nuran Evren Şit'in senaryosuyla ekranlara geliyor. Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın yer aldığı Zeytin Ağacı, Türkiye'de top 10 listesine ilk sıradan giriş yaptı.

ZEYTİN AĞACI LEYLA (SEDA BAKAN) KİMDİR?

Zeytin Ağacı dizisinde Leyla karakterine Seda Bakan hayat veriyor. Leyla, dizinin dinamik ve neşeli karakterlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İkinci sezonda, Leyla'nın ailesine sahip çıkma mücadelesi, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Sevgi karakterini canlandıran Boncuk Yılmaz ile birlikte, dizi sezon boyunca izleyicilere çeşitli sürprizler sunuyor.

10 Ekim 1985'te Gebze'de doğan Seda Bakan, Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunudur. Oyunculuk kariyerine Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Eda rolüyle başlamış ve Kardeş Payı dizisindeki Feyza karakteri ile büyük beğeni toplamıştır. Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Zeytin Ağacı dizisi, her bir bölümü ortalama 50 dakika süren sekiz bölümden oluşuyor. İkinci sezonda, Sevgi’nin tedavi süreci, Ada’nın ilişkilerle sınavı ve Leyla’nın ailesiyle olan mücadelesi öne çıkıyor. Dizinin izleyicilere sunduğu sürprizlerle dolu bu yolculuk, ekran başında heyecan verici anlar yaşatıyor.dizisindeki Feyza karakteri ile büyük beğeni toplamıştır. Seda Bakan, 4 Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile evlenmiş ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya gelmiştir.

Zeytin Ağacı dizisi, her bir bölümü ortalama 50 dakika süren sekiz bölümden oluşuyor. İkinci sezonda, Sevgi’nin tedavi süreci, Ada’nın ilişkilerle sınavı ve Leyla’nın ailesiyle olan mücadelesi öne çıkıyor. Dizinin izleyicilere sunduğu sürprizlerle dolu bu yolculuk, ekran başında heyecan verici anlar yaşatıyor.