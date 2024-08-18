Seda Akkul, sosyal medya paylaşımları ve eşi Burak Akkul’un "Çok Gezenti" programı sayesinde tanınan bir isimdir. Son dönemde özellikle seçim sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım sonrası, Seda Akkul'un yaşamı ve mesleği hakkında merak edilenler artmış durumda. İşte Seda Akkul hakkında bilmeniz gerekenler:

SEDA AKKUL'UN HAYATI VE EĞİTİM BİLGİLERİ

Elazığ doğumlu Seda Akkul, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Programlama bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlamış ve bu süreçte eşi Burak Akkul ile tanışmıştır.

MESLEKİ KARİYERİ

Fotoğrafçılığa olan ilgisi, Seda Akkul’un kariyerinde önemli bir rol oynamıştır. Burak Akkul ile birlikte fotoğraf çekimleri yapan Seda Akkul, çiftin "Çok Gezenti" adlı televizyon programında kameraman olarak görev almıştır. Program, çiftin ortak projelerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Seda Akkul’un sosyal medya paylaşımları, son dönemde özellikle gündemde kalmasını sağlayan faktörlerden biridir. Hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam etmektedir.