Seda Akgül, 17 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğmuş, Türk televizyon sunucusu ve yazardır. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngilizce bölümlerinde başlayan Akgül, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak kariyerine yön vermiştir. Ayrıca, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği eğitimi almış, 2004 yılında Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimiyle Washington'da Geleceğin Toplum Lideri olarak staj yapmıştır.

Medya kariyerine TRT sınavlarını kazanarak spikerlik yaparak başlayan Seda Akgül, TV8'in kuruluşundan itibaren kanalın çeşitli programlarında görev almıştır. "Avrupa Birliği'ne Doğru" ve "Savaş Bağdat Yolunda" gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmuş, uzun yıllar ana haber bülteni spikerliği yaparak tanınmıştır. Ayrıca, Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 yılları arasında İngilizce medya dersleri vererek akademisyenlik yapmıştır.

TV8 ekranlarında hafta sonları sabah kuşağında "Erken Baskı" isimli programı hazırlayıp sunan Seda Akgül, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğenilmiştir. 17 Eylül 2012 tarihinde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamış, ancak Ağustos 2014'te Kanal D'ye geçerek bir reality show sunmuştur. 2016 yılında Avram Habib ile evlenen Akgül, aynı yıl içinde boşanmış ve şu anda Kanal D ekranlarında "Kısmetse Olur" isimli reality show programını sunmaktadır.

Seda Akgül, medya kariyerinin yanı sıra yazarlık yapmaktadır ve "Dişilik mi Kişilik mi" ile "Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi" isimli iki çok satan kitabın yazarıdır.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI:

1999-2012: TV8

2012-2014: Star TV

2014-2018, 2019-2020: Kanal D