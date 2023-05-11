Yozgat’ta da engeli veya hastalığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyecek seçmenler için seyyar sandıklar kurulacak.

Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmaya gidemeyecek fiziki yeterliliğe sahip olmayan seçmen için Yozgat İl Seçim Kurulunca seyyar sandık oluşturuldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde "seyyar sandık" kurulması hakkındaki kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmen, seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için evlerine seyyar sandık götürülecek.

Bu çerçevede Yozgat il genelinde 1 seyyar sandık ile 7 seçmen, evlerinde oy kullanacak. Alpaslan Demir