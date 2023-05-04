Muhtar Taner Özen, mahallesinde 2 bin 134 kişinin yaşadığını ve bunun bin 657’sinin seçmen olduğunu söyledi.

Seçmen kağıtları mahalledeki seçmenlerin evlerine dağıttığı gibi vatandaşlarının muhtarlık bürosundan da alabileceklerini anlatan Muhtar Özen, "Seçmenlerin bilgi kağıtlarını zamanında alabilmeleri için harekete geçtik. Önümüzde seçime sayılı günler kaldı ancak şimdiden seçmen kağıtları gelmedi diye kaygıları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladık. Adreslere tek tek ulaşmaya çalışıyorum. Seçmen kağıtları eline geçmeyen mahalle sakinlerimiz bize ulaşabilir. Vatandaşımıza elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz” dedi. Haber Merkezi