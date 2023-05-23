Yozgat’ta kalp rahatsızlığı olan veya stresli olan vatandaşların seçim gününde dikkat etmesi gerekildiğini belirten uzmanlar tarafından stresin tetikleyici faktör olabileceği söylendi.

Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri için sandık başına giderken bazı vatandaşlar oy verme işlemi sırasında rahatsızlanmıştı. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan acı olaylarda bazı vatandaşlar kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından uzmanlar aşırı stres ve seçim heyecanına karşı vatandaşları uyardı.

“KENDİLERİNİ ZORLAMASINLAR"

Stres kalp üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiye dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Akyazıcı, “Stresin de burada son tetikleyici faktör olarak rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Hem kronik hem akut stresten mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Bu süreçler hem toplumsal hem bireysel olarak stresli süreçler ama yine de hepimizin bir hayatı var. Öncelikle kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. En azından ilaç kullanan vatandaşlarımız ilaçlarını mutlaka alsın. Eğer şu anda bir sıkıntısı varsa yine 1 hafta var mutlaka bir kontrolden geçsin. Çarpıntısı olan gençlerde orada da ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Egzersiz yapabiliriz, derin nefes alma gibi bir rahatlama hem psikolojik hem fizyolojik etkilerinden arınma adına sakinliğimizi korumamız lazım. Eğer sakin değilsek kendimizi zora sokmamak lazım, sonuçta uzun saatler var. Lütfen kendilerini zorlamasınlar. Özellikle bilinen hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve yaşlı vatandaşlarımız mutlaka bu konuda kendileri için önlem alsınlar, iyi hissetmiyorlarsa öncelikle sağlıkları. Orada zorladığı zaman belki de öncesinde şikâyeti başlamıştır o hastaların ama ‘Bunu yapayım gideyim'e gelince bu seferde çok istenmeyen olaylarla karşılaşmışız. Ölüm gibi istenmeyen çok önemli sonuçları olan rahatsızlıklar bunlar bu konuda dikkat etmek lazım” dedi. İHA/Haber Merkezi