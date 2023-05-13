Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, işletmesinin İlçe Kaymakamlığına ait olduğunu belirterek seçim günü de 09.00-00.00 arasında hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Açıkgöz açıklamasında, “Kaymakamlığımız tarafından işletilen Sultan Hanı Termal Otel, 14 Mayıs Pazar günü, günübirlik misafirlerimiz için haftanın diğer günlerinde olduğu gibi saat 09.00-00.00 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilçemize böylesine önemli bir yatırımın yapılmasını sağlayan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu yatırımın, vatandaşlarımıza layıkıyla hizmet sunabilmesi için tüm gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Kaplıca hakkında daha önce konuşan ve kaplıca hakkında bilgi veren Yozgat Valisi Ziya Polat, ‘’Saraykent İlçemizde, Selçuklu döneminden bu yana asırlardır 74 derecelik sıcak suyu ile şifa dağıtıyor. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Sultan Hanı Termal Otelimizde 74 derece şifalı sıcak suyun aktığı yüzme havuzları, hamam, sauna, buhar odaları bulunmaktadır” demişti. Haber Merkezi