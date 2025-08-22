Türkiye’de bir dönem şarkıcı ve model kimliğiyle tanınan, milyonlarca dinlenme alan müzik videolarıyla adından söz ettiren Seçil Çiftçi, 2023 yılında adının karıştığı cinayet davası nedeniyle bambaşka bir kimlikle gündeme geldi. Haberin Burada’nın haberine göre, eski sevgilisi Semih Sevim’i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Çiftçi, şu anda cezaevinde.

Seçil Çiftçi Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Seçil Çiftçi, 29 Haziran 1998 tarihinde Tokat’ta dünyaya geldi. Hem model hem de şarkıcı kimliğiyle sosyal medyada ve müzik dünyasında genç yaşta tanınmaya başladı. Özellikle klip performansları ve sahne tarzıyla dikkat çeken Çiftçi, 2020’li yıllarda adından söz ettirdi.

Hangi Şarkılarla Tanındı?

Seçil Çiftçi’nin müzik kariyeri MGM Müzik etiketiyle yayımlanan ve netd müzik platformunda 23 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan “Yaktın Yüreğimi” adlı parça ile başladı. Bu şarkı, onun çıkış noktası oldu.

Sonrasında ise:

Bir Daha Sevmeyeceğiz

Geceler Yarim Oldu

Bilemezsin Sen

gibi parçalarla müzikseverlerin dikkatini çekti. Bu dönemde modellik çalışmalarını da sürdürdü ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Seçil Çiftçi Neden Tutuklandı?

Seçil Çiftçi, 1 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan bir erkek cesedi nedeniyle Türkiye gündemine oturdu. Cesedin, Çiftçi’nin eski erkek arkadaşı olan Semih Sevim’e ait olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi, Sevim’i öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Cinayet Gecesi Neler Yaşandı?

Çiftçi, ifadelerinde, Sevim’in ayrıldıktan sonra kendisini sürekli rahatsız ettiğini, olay gecesi Şişli’deki evinde tartıştıklarını ve bu tartışmanın büyümesi üzerine:

Kırık sandalye demiriyle başına vurduğunu,

Daha sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğünü,

Cesedi babası Cemal Çiftçi ile birlikte ormanlık alana taşıdıklarını

itiraf etti.

Mahkeme Süreci Ve Ceza Kararı

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, savcılık, Seçil Çiftçi’nin olayı planladığını, maktulü tuzağa düşürdüğünü ve cinayeti tasarlayarak işlediğini savundu.

Verilen cezalar:

Seçil Çiftçi: Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis

Cemal Çiftçi (Babası): Kasten öldürmeye yardım suçundan müebbet hapis

Mahkeme, Sevim’in ailesinin de maddi-manevi istismar iddialarını değerlendirdi ve cezayı ağırlaştırdı.

Seçil Çiftçi Şu Anda Cezaevinde mi?

Evet. Seçil Çiftçi, aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle tutuklu ve cezaevinde bulunuyor. Temyiz süreci ve olası itirazlar dışında cezası kesinleşmiş durumda.