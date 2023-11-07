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“Schweppes İsrail malı mı? Schweppes Türk malı mı? Schweppes hangi ülkenin?” Vatandaşlar tarafından bu sorular merak ediliyor. Bu soruların cevaplarını haberimizde sizler için derledik…

Schweppes bir maden suyu, tonik, zencefil gazozu, mojito, limonata, gazoz markasıdır. Alman asıllı İsviçreli bilim insanı Johann Jacob Schweppe'in adı ile bağlıdır. Jacob Schweppe ilk kez soda üretimini gerçekleştirdi ve 1783 yılında Cenevre'de Schweppes şirketini kurdu. Bu şirket dünyada soda üreten ilk şirket oldu. 1969 yılında, Schweppes Cadbury ile birleşti, 2008 yılında Dr Pepper Snapple Group'un (Dr. Pepper'ın üreticisi ve sahibi), sonradan Keurig Dr Pepper'ın bünyesine geçti. Avrupa ülkelerinde Dr Pepper'la beraber üretim hakkı The Coca-Cola Company'e aittir