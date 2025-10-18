“Sbarro İsrail malı mı? Sbarro Türk malı mı? Sbarro hangi ülkenin?” sorularının yanıtları, vatandaşlar tarafından sıkça merak edilmektedir. İşte bu konuda detaylar:

1956 yılında Gennaro ve Carmela Sbarro tarafından kurulan Sbarro, New York tarzı pizza dilimleri ve İtalyan-Amerikan mutfağı ürünleriyle biliniyor. Markanın merkezi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletindeki Columbus şehrinde bulunuyor.

Dünya genelinde 600’den fazla şubesi bulunan Sbarro, özellikle alışveriş merkezleri, havaalanları ve yemek katlarında faaliyet gösteriyor.

Sbarro’nun İsrail malı olmadığı, merkezi ve üretim ağının tamamen ABD merkezli olduğu vurgulandı. Türkiye’deki şubeler de yerel yatırımcılar tarafından işletilen franchise restoranlar olarak faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki Sbarro restoranları, franchise sistemiyle yerel işletmelerin kontrolünde bulunuyor. Üretim süreçlerinde İsrail ile doğrudan bir ticari bağlantı bulunmuyor.