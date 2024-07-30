Sayna Soleimanpour'un kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sayna Soleimanpour kimdir? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Sayna Soleimanpour'un sanat sergisi için verdiği pozlarla gündeme geldi. Sosyal medyada büyük bir tartışma yaratan kesik baş ve parçalanmış insan vücutlarının yer aldığı fotoğraflar nedeniyle Kaygılaroğlu, kamuoyundan özür diledi.

SAYNA SOLEİMANPOUR KİMDİR?

Sayna Soleimanpour, 1996 yılında İran'ın Tebriz kentinde doğdu. Sanatçı, fotoğrafçılık alanında eğitimini Türkiye'de tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Soleimanpour, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nde başladığı üniversite eğitimine, daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nde devam etti.

Soleimanpour'un son dönemdeki sergileri arasında 2021'deki Mamut Art Project ve 2022'de x-ist'te düzenlenen Kesişme VII bulunuyor. Ayrıca, The Exposure Photography sergisi Louvre Müzesi'nde gerçekleştirildi.

SAYNA SOLEİMANPOUR NERELİ?

İran kökenli olan Sayna Soleimanpour, doğduğu ülkenin kültüründen beslenerek İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Uraz Kaygılaroğlu, Sayna Soleimanpour'un ilk sergisi için verdiği pozlarla sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Parçalanmış insan bedenleri ve kesik başların yer aldığı fotoğraflar büyük tepki topladı ve Kaygılaroğlu bu durumdan ötürü özür diledi.

Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatı, özellikle Melis İşiten'den boşandıktan sonra dikkat çekiyor. Oyuncu, şu anda Sayna Soleimanpour ile ilişki yaşıyor ve bu durum sık sık medyada yer alıyor.