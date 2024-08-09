Emlak sektöründe kayıt dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında, 15 Eylül 2023'ten itibaren emlak ilanlarının doğrulanması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenleme, sektörde önemli değişikliklere yol açacak.

Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, yeni düzenlemenin, sektörde taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların emlak sitelerine ilan girişi yapmasını engelleyeceğini belirtti. Aydemir, "Vergi Levhası, Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi ve ofisleri olmayan, 'ayakçı' olarak tabir edilen kişiler bu mesleği yapamayacak" dedi.

DOĞRULANMIŞ İLAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Eylül’den itibaren emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçileceğini duyurdu. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, bu düzenlemenin sektöre olumlu etkiler yapacağını ifade ederek, "Konut satışı yapacak kişinin, e-devlet üzerinden gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirmesi gerekecek. Bu sistemle, fahiş fiyatlar ve manipüle edilen ilanlar gibi sorunların önüne geçilecek" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği değişikliği ile elektronik ortamda ilan doğrulama sistemi devreye alındı. İlk fazı 1 Kasım’da başlatılan bu sistem, 15 Eylül’den itibaren e-devlet üzerinden ilan onayı verme zorunluluğu getiriyor. Aydemir, "Vatandaşlar yalnızca 1. ve 2. derece yakınları harici emlak portallarında ilan veremeyecek. Bu uygulama, sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçecek" dedi.

Yeni düzenleme ile gayrimenkul şirketlerinin de taşınmaz ticareti yetki belgesi olmadan emlak portallarına ilan girmesi mümkün olmayacak. Aydemir, "İlan vermek isteyen vatandaşlar, emlak şirketini yetkilendirmek için e-devlet üzerinden şirketin taşınmaz ticareti yetki belgesi numarasını girmek zorunda olacak. Bu düzenleme, sektördeki ilan ve bilgi kirliliğini önleyecek" dedi.

Özkan Aydemir, yeni uygulamanın sektördeki dolandırıcılık faaliyetlerini de azaltacağını vurguladı. Son dönemde kaparo dolandırıcılığı ve fahiş fiyatlarla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çeken Aydemir, "Yeni uygulama ile artık gayrimenkul satışları yetkilendirmeden yapılmayacak. Sahte ilanların ve dolandırıcılıkların önüne geçilmiş olacak" dedi.